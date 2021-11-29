В Уфе таксист-нелегал спровоцировал серьёзную аварию

Накануне, 28 ноября, в Уфе произошла крупная авария. Виновником дорожно-транспортного происшествия стал таксист-нелегал.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД столицы, 35-летний мужчина на «Ладе Гранта» двигался в сторону улицы Дзержинского по улице Выгонной. В этот момент он не справился с управлением и врезался в электроопору.
Помощь врачей понадобилась самому водителю, которого быстро отпустили, и его 61-летней пассажирке. Женщину госпитализировали.
Выяснилось, что у водителя не было разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров.
Фото: ГИБДД Уфы.