В Уфе мужчина упал с высоты на припаркованный автомобиль

Сегодня, 29 ноября, жители Уфы стали свидетелями жуткой картины. На крыше автомобиля, припаркованного у многоэтажного дома по улице Пархоменко, было найдено тело мужчины.

Как сообщает ИА «Башинформ», по предварительной информации, несчастный упал с высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. При падении он ударился о козырёк и о капот машины.

Все обстоятельства жуткой трагедии выясняются. По некоторой информации, у мужчины были серьёзные проблемы личного характера, не связанные с финансами.