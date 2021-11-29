Радий Хабиров рассказал, сколько школ и детсадов построили в Башкирии за 3 года

За последние три года в республике возвели 31 школу и 46 детских садов. Об этом написал на своих страницах в соцсетях Радий Хабиров. В образовательных учреждениях предусмотрено 11 548 мест для учащихся, в дошкольных учреждениях – 7 953 места.
Таковы данные о новостройках. Еще более пяти с половиной тысяч мест для детей и подростков появились в результате ремонтов и реконструкций.
Заканчивается строительство самой большой школы в Нефтекамске на 1225 мест. Ее готовность на данный момент – 96%. Учеников примут уже в первом квартале 2022 года. Закрывается вопрос по школе в селе Прибельский Кармаскалинского района, где исправляют ситуацию после нерадивого подрядчика. Продолжаются работы в Миловке Уфимского района. Также строятся школы в Учалинском, Хайбуллинском, Дуванском, Баймакском районах и в Уфе. Но, как отметил Глава республики, даже при таких темпах строительства потребность в школах и садах в Башкортостане остаётся довольно высокой. «Поэтому политики социально-ориентированного строительства будем придерживаться и дальше», – подытожил Радий Хабиров.
Фото: Глава РБ