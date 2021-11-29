Радий Хабиров рассказал, сколько школ и детсадов построили в Башкирии за 3 года

Заканчивается строительство самой большой школы в Нефтекамске на 1225 мест. Ее готовность на данный момент – 96%. Учеников примут уже в первом квартале 2022 года. Закрывается вопрос по школе в селе Прибельский Кармаскалинского района, где исправляют ситуацию после нерадивого подрядчика. Продолжаются работы в Миловке Уфимского района. Также строятся школы в Учалинском, Хайбуллинском, Дуванском, Баймакском районах и в Уфе. Но, как отметил Глава республики, даже при таких темпах строительства потребность в школах и садах в Башкортостане остаётся довольно высокой. «Поэтому политики социально-ориентированного строительства будем придерживаться и дальше», – подытожил Радий Хабиров.