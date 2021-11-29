Башкирия присоединилась к Всероссийской акции по сбору научных терминов

Ученые Башгосуниверситета объявили о начале Всероссийской акции по сбору научных терминов. Их загрузят на специальный трехъязычный сайт, который будет помогать студентам и исследователям по всему миру.
Словарь содержит уникальный контент на русском и английском языках, которого нет ни в одном из известных проанализированных разработчиками онлайн-ресурсов. Сейчас разрабатывается и онлайн-переводчик на башкирский язык. Пока в базе около 300 терминов, например, для иноязычной аудитории разъясняются понятия «студенческая олимпиада», «целевое обучение», «контрольная работа». Это особенности российской системы образования. Продвигать в зарубежные страны портал от БашГУ с адресом uni-dict.com будет Тюнинг Академия – разработчик современных проблем высшей школы.