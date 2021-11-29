Самый забавный сценарий и огромный цветок курая: как снимали «Елки-8» в Уфе

В Уфе прошли съёмки фильма «Ёлки». Стать участником одного из эпизодов 8-й части известной кинокартины мог любой житель республики. О том, как проходили съемки на площади у Конгресс-холла «Торатау», в нашем сюжете.
Инструктаж по мерам безопасности и в целом как будет организована работа. У микрофона Антон Богданов, больше известный для зрителя как Антоха из молодёжного сериала «Реальные пацаны». Но на съемочной площадке он не в роли актёра, а в качестве режиссера-постановщика финальной части «Ёлки-8».
Одна из них по сценарию фильма должна загореться в Уфе. Это будет игрушка в виде цветка курая. Создали же её жители Башкортостана, которые пришли принять участие в съемках 8-й части «Елок». Им предстояло выстроиться по заранее размеченным линиям.
Несколько сотен уфимцев, а кто-то специально приехал из других городов, в надежде увидеть себя на экранах кинотеатров страны собрались у Конгерсс-холла «Торатау». Они заранее подали заявку на участие и на съемочную площадку заходили, показывая QR-код о вакцинации либо перенесенном заболевании.
– Настроение отличное, я приехала из другого города ради этих съемок. Вообще моя мечта – участвовать в таком процессе, и это очень-очень круто.
– Всегда смотрим фильм «Елки», поэтому узнали, что будут съемки, и решили приехать, принять участие.
– Мы любим «Елки», смотрели все «Елки». Мы всей семьей нас пятеро: трое детишек и мы пришли.
Как и ранее, «Елки-8» будут состоять из нескольких киноновелл, однако, в отличие от предыдущих частей, в этот раз в основе окажутся вполне реальные события. В так называемой уфимской истории, которая продлится около 15 минут, сыграет наибольшее количество звёзд. Пятеро топ-артистов.
Остальных деталей фильма режиссёр раскрывать не стал. Ждать премьеры осталось не так уж и долго. Новая часть новогодней комедии «Елки» выйдет в прокат 16 декабря.