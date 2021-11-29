Самый забавный сценарий и огромный цветок курая: как снимали «Елки-8» в Уфе

В Уфе прошли съёмки фильма «Ёлки». Стать участником одного из эпизодов 8-й части известной кинокартины мог любой житель республики. О том, как проходили съемки на площади у Конгресс-холла «Торатау», в нашем сюжете.

Инструктаж по мерам безопасности и в целом как будет организована работа. У микрофона Антон Богданов, больше известный для зрителя как Антоха из молодёжного сериала «Реальные пацаны». Но на съемочной площадке он не в роли актёра, а в качестве режиссера-постановщика финальной части «Ёлки-8».

В конце фильма появится огромная инсталляция под красивую песню – это будет огромная елка, называемая Россия, на которой будут загораться огромные новогодние игрушки, которые мы собирали на центральных площадях наших миллионников. Антон Богданов, режиссёр

Одна из них по сценарию фильма должна загореться в Уфе. Это будет игрушка в виде цветка курая. Создали же её жители Башкортостана, которые пришли принять участие в съемках 8-й части «Елок». Им предстояло выстроиться по заранее размеченным линиям.

Площадка в среднем здесь где-то 1000 квадратных метров. Сама игрушка, которую я нарисовал и которую мы согласовали, где-то порядка 500 квадратных метров. Алексей Мацуев, технический директор съёмок

Несколько сотен уфимцев, а кто-то специально приехал из других городов, в надежде увидеть себя на экранах кинотеатров страны собрались у Конгерсс-холла «Торатау». Они заранее подали заявку на участие и на съемочную площадку заходили, показывая QR-код о вакцинации либо перенесенном заболевании.

– Настроение отличное, я приехала из другого города ради этих съемок. Вообще моя мечта – участвовать в таком процессе, и это очень-очень круто.

– Всегда смотрим фильм «Елки», поэтому узнали, что будут съемки, и решили приехать, принять участие.

– Мы любим «Елки», смотрели все «Елки». Мы всей семьей нас пятеро: трое детишек и мы пришли.

Как и ранее, «Елки-8» будут состоять из нескольких киноновелл, однако, в отличие от предыдущих частей, в этот раз в основе окажутся вполне реальные события. В так называемой уфимской истории, которая продлится около 15 минут, сыграет наибольшее количество звёзд. Пятеро топ-артистов.

У вас одна из самых забавных новелл. Она практически вся, как любит Тимур Бекмамбетов, сделана современным языком скрин-лайфа, то есть современная история, как москвичи пытаются организовать Новый год в Уфе. Антон Богданов, режиссёр