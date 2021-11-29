ФК «Уфа» сыграет на своем поле с московским «Спартаком»

Футбольный клуб «Уфа» сегодня проведёт заключительную домашнюю игру в этом году. Горожане на своём поле примут московский «Спартак».

После пятнадцати туров Российской премьер-лиги команды расположились недалеко друг от друга в турнирной таблице. «Спартак» идет десятым, а «Уфа» – двенадцатой, отставая от своего соперника на четыре очка.

Почему-то в чемпионате они играют неважно, но для нас плюс будет, мы играем дома, будет чуть прохладно. Они играли с «Наполи» и будут чуть уставшими.

Вячеслав Кротов, нападающий ФК «Уфа»
Фото №1 - ФК «Уфа» сыграет на своем поле с московским «Спартаком»

Матч пройдет на «BetBoom Арене» и начнется в 19:00. Попасть на стадион смогут только обладатели QR-кодов о прохождении вакцинации или переболевшие коронавирусом болельщики.

От нашей команды я ожидаю очень хорошей игры, результативной, и жду победы.

Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»
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