В Уфе мужчина до смерти избил маму-инвалида

В Уфе перед судом предстал мужчина, которого обвинили в убийстве матери с инвалидностью. Жуткий инцидент произошёл в 2020 году, однако решение суд вынес совсем недавно.

18 декабря обвиняемый случайно встретил на улице незнакомку, которой захотел помочь. Мужчина привёл её к себе в дом, где проживал с 68-летней матерью. Компания спокойно провела вечер за распитием спиртных напитков, а после легла спать.

На утро мужчина заметил, что гостья сходила в туалет прямо на ковер в комнате. Он разозлился и нанёс новой знакомой несколько пощечин. Его мама решила заступиться за женщину, но агрессивный мужчина ударил и её. Он нанес матери две пощечины, а что происходило далее, обвиняемый не помнит.