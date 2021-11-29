В Уфе мужчина до смерти избил маму-инвалида

В Уфе перед судом предстал мужчина, которого обвинили в убийстве матери с инвалидностью. Жуткий инцидент произошёл в 2020 году, однако решение суд вынес совсем недавно.
18 декабря обвиняемый случайно встретил на улице незнакомку, которой захотел помочь. Мужчина привёл её к себе в дом, где проживал с 68-летней матерью. Компания спокойно провела вечер за распитием спиртных напитков, а после легла спать.
На утро мужчина заметил, что гостья сходила в туалет прямо на ковер в комнате. Он разозлился и нанёс новой знакомой несколько пощечин. Его мама решила заступиться за женщину, но агрессивный мужчина ударил и её. Он нанес матери две пощечины, а что происходило далее, обвиняемый не помнит.
На помощь маме пришла сестра обвиняемого. Пенсионерку доставили в больницу, но несчастная скончалась через четыре дня после избиения. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.