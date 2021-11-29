В Башкирии сотрудник ритуальной службы убил друга и спрятал его тело в могиле

В Кумертау завершили расследование жуткого преступления. 21-летнего парня обвинили в жестоком убийстве знакомого.

1 июня в полицию обратилась местная жительница, которая заявила, что её 25-летний сын пропал без вести. Правоохранители начали поиски парня – они осмотрели территорию города, опросили знакомых пропавшего. Выяснилось, что после пропажи молодого человека один его знакомый сразу уехал в Москву. В столице его задержали, он признался, что парня жестоко убили.

Оказалось, 11 мая между задержанным и пропавшим вспыхнула ссора. 25-летний парень, будучи в местах лишения свободы, переписывался с девушкой задержанного. Оппоненты решили встретиться и выяснить отношения у реки Мелеуз в пригороде города. Между ними произошла драка, оба упали в водоём. Тогда парень стал удерживать голову соперника в воде, пока тот не перестал подавать признаков жизни.

Обвиняемый работал в ритуальной службе, поэтому на следующий день просто вывез тело убитого на кладбище и захоронил его в чужой могиле. При этом парень запугивал свидетелей, не раз избивал их, поэтому те долгое время хранили молчание. В содеянном задержанный признался. Уголовное дело направлено в суд.