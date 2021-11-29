В Уфе показали подготовку ледовых городков к Новому году

Уфа станет новогодней к 1 декабря. Столичные коммунальные службы сейчас заняты обустройством ледовых городков. Потепление возведению фигур не помешает, работы останавливаться не будут.
Стройматериал для будущего городка добывается в заливе реки Белой. Плиты толщиной 15 сантиметров вырезаются по лекалу и вывозятся на КАМАЗах. Чтобы украсить фигурами только Кировский район города, потребуется порядка 15 тонн льда.
Уже на площадке плита приобретает форму. Чтобы создать скульптуру символа будущего года, у художника уходит около трех часов. Стамеской обрабатывают самые мелкие элементы фигуры, чтобы малыши сразу узнали в нем тигра. Рука у Алексея набита – с холодным стройматериалом он работает более 15 лет.
Только в Кировском районе столицы установят полсотни елок и оборудуют около 30 ледовых городков – во дворах и вдоль красной линии.
Чтобы елочка зажглась, на площадке работает вышка. С помощью нее гирлянды будут развешаны по всей длине 15-метровой красавицы. Ну а электрическое питание запрятано в фундаменте ели.
Параллельно идет сборка каркаса горок. Прокатиться с них, к примеру, по улице Мубарякова смогут и взрослые. Для каждой возрастной группы предусмотрена своя горка. Все елки должны украсить городки до 1 декабря.
К слову, чтобы избежать большого скопления людей, ледовых городков в этом году построят больше. Если в 2019 году их было 85, то в этом новогодний дизайн приобретет 321 городская площадка.