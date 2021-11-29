В Уфе показали подготовку ледовых городков к Новому году

Уфа станет новогодней к 1 декабря. Столичные коммунальные службы сейчас заняты обустройством ледовых городков. Потепление возведению фигур не помешает, работы останавливаться не будут.

Стройматериал для будущего городка добывается в заливе реки Белой. Плиты толщиной 15 сантиметров вырезаются по лекалу и вывозятся на КАМАЗах. Чтобы украсить фигурами только Кировский район города, потребуется порядка 15 тонн льда.

Уже на площадке плита приобретает форму. Чтобы создать скульптуру символа будущего года, у художника уходит около трех часов. Стамеской обрабатывают самые мелкие элементы фигуры, чтобы малыши сразу узнали в нем тигра. Рука у Алексея набита – с холодным стройматериалом он работает более 15 лет.

Работаем с настроением, с хорошими эмоциями. В этом году есть особенности: лед не совсем застыл. Приходится работать с тонким. Но это начало, мороз работу знает, он доделает. Алексей Макаров, художник

Только в Кировском районе столицы установят полсотни елок и оборудуют около 30 ледовых городков – во дворах и вдоль красной линии.

Чтобы елочка зажглась, на площадке работает вышка. С помощью нее гирлянды будут развешаны по всей длине 15-метровой красавицы. Ну а электрическое питание запрятано в фундаменте ели.

Параллельно идет сборка каркаса горок. Прокатиться с них, к примеру, по улице Мубарякова смогут и взрослые. Для каждой возрастной группы предусмотрена своя горка. Все елки должны украсить городки до 1 декабря.

Заготовкой льда начали заниматься полторы недели назад. Лед на всех площадках заготовлен. Сейчас скульпторы и художники занимаются ледовыми городками. Потепление до трех градусов. Такая температура не мешает установке фигур. Григорий Романов, заместитель начальника управления ЖКХ администрации Кировского района г. Уфы