Больница в Уфе стала лучшей в России по наставничеству в здравоохранении

Школа профессионального воспитания. Уфимская больница получила первое место во всероссийском конкурсе «Лучшая система наставничества в здравоохранении». Но останавливаться на достигнутом руководство 13-й больницы не собирается. В планах усовершенствовать систему наставничества и помочь молодым специалистам получить необходимые навыки и опыт работы, а также повысить уровень своего профессионального мастерства.
Работать командой молодые специалисты здесь учатся с первого дня. Каждого пациента принимают под чутким руководством наставника. Стараются правильно заполнять документы, перенимают бесценный опыт лечения людей. До того как попасть в 13-ю больницу, Альбина Алексеева работала в поликлинике. Но признаётся: даже с таким опытом и знаниями без поддержки здесь не обойтись. Приёмное отделение для неё стало испытанием на прочность.
В течение как минимум полугода каждого новичка сопровождает наставник. Это как школа профессионального воспитания, направленная на обучение молодых специалистов. Гузель Маратовна в медицине с 2004 года. И 11 лет под ее началом работает слаженный коллектив приёмно-диагностического отделения. К ней за советом бегут и молодые коллеги, и опытные врачи. Именно на таких специалистов делают ставку, развивая институт наставничества.
Сейчас в 13-й больнице свыше 150 сотрудников являются наставниками. Врачи и медицинские сёстры передают накопленные знания молодым специалистам.
Вся эта работа принесла свои результаты. На конгрессе наставников России наша система наставничества была признана лучшей в стране. Награждение призеров состоялось в прошлом месяце в Екатеринбурге. И за каждой такой победой – команда единомышленников, без которых достичь успеха было бы невозможно.