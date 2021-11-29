Больница в Уфе стала лучшей в России по наставничеству в здравоохранении

Школа профессионального воспитания. Уфимская больница получила первое место во всероссийском конкурсе «Лучшая система наставничества в здравоохранении». Но останавливаться на достигнутом руководство 13-й больницы не собирается. В планах усовершенствовать систему наставничества и помочь молодым специалистам получить необходимые навыки и опыт работы, а также повысить уровень своего профессионального мастерства.

Работать командой молодые специалисты здесь учатся с первого дня. Каждого пациента принимают под чутким руководством наставника. Стараются правильно заполнять документы, перенимают бесценный опыт лечения людей. До того как попасть в 13-ю больницу, Альбина Алексеева работала в поликлинике. Но признаётся: даже с таким опытом и знаниями без поддержки здесь не обойтись. Приёмное отделение для неё стало испытанием на прочность.

Роль наставника на самом деле велика. Потому что даже сейчас порой приходится звонить наставнику, когда возникают вопросы, когда сомневаешься, что делать, как делать. И он помогает. Особенно когда ночные дежурства, когда ты один. Помогает наставник. Альбина Алексеева, врач приёмного отделения городской клинической больницы №13

В течение как минимум полугода каждого новичка сопровождает наставник. Это как школа профессионального воспитания, направленная на обучение молодых специалистов. Гузель Маратовна в медицине с 2004 года. И 11 лет под ее началом работает слаженный коллектив приёмно-диагностического отделения. К ней за советом бегут и молодые коллеги, и опытные врачи. Именно на таких специалистов делают ставку, развивая институт наставничества.

В 2018 году, когда у нас внедрилось это наставничество, у нас в приёмном отделении оставалось только процентов 20 основного состава. То есть фактически в приёмном отделении была кузница кадров. И до сих пор многие нам звонят, общаются с нами. Тот опыт, который они получили в приёмном отделении, они выносят в районы. Многие у нас работают в районах, многие в городе. Гузель Хазипова, заведующая приёмно-диагностическим отделением городской клинической больницы №13

Сейчас в 13-й больнице свыше 150 сотрудников являются наставниками. Врачи и медицинские сёстры передают накопленные знания молодым специалистам.

Они делятся опытом, своими знаниями, своими умениями, навыками. Наилучшие наставники поощряются материально. Объявляется благодарность, выдаются почётные грамоты. И сейчас у нас в больнице разрабатывается и конкурс на лучшего наставника. Татьяна Романова, начальник отдела по управлению персоналом городской клинической больницы №13