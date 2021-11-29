В Башкирии запустили виртуальную экскурсию в разрушенный собор 19 века

Путешествие в 19 век. В Стерлитамаке запустили исторический проект. Это 3D-экскурсия в очках виртуальной реальности. Ребятам показывают ныне разрушенный Казанский собор, который был построен в Стерлитамаке в середине позапрошлого века.

Немудрено, что захватывает дух – под ногами у школьников высота в 45 метров. На виртуальной экскурсии ребята могут осмотреть Казанский собор со всех сторон, даже сверху.

Попасть на экскурсию в офлайне в этот собор нельзя. Храм был построен в середине 19 века. Его закрыли в 1929 году, а через 8 лет и вовсе снесли. Экскурсия виртуальная, зато знания более чем реальные.

Материал будет усваиваться лучше, если ребенок увидит и прочувствует. Это интересно. Путешествовать по музеям мира реально не у всех есть возможность, а виртуально они могут увидеть весь мир. Татьяна Кириллова, директор школы № 11 г. Стерлитамака

Идея принадлежит учёному-краеведу Марату Тикееву. 3D-проект разрабатывали на кафедре исторической информатики в МГУ. На работу ушло чуть меньше полугода. Собор и окрестности строили по фотографиям. Причём строили почти буквально.