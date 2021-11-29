Команды из Башкирии выступают в первенстве трех федеральных округов по хоккею

Борьба за путевки в группу сильнейших. Башкирские команды продолжают выступление в первенстве Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов по хоккею. Во второй группе среди игроков не старше 15 лет на попадание в финал претендуют сразу несколько коллективов республики.

Один из ключевых моментов встречи – атака пять на три в исполнении уфимских хоккеистов на экваторе встречи с командой «Кедр» из Новоуральска. Соперник – принципиальный, в прошлом сезоне в первенстве представители школы Азаматова 2006 года рождения проигрывали им четыре раза. Накануне коллектив из Уфы выиграл их со счетом 7:1. В повторной встрече хозяева льда вели 3:0. Но почти всю концовку второго периода уфимцы провели в меньшинстве. Трижды гости реализовывали численное преимущество и еще до окончания матча сумели сравнять счет. Тренеру уфимской команды Артему Япаеву оставалось только хвататься за голову.

В первенстве Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов принимают участие команды из 27 регионов страны. От республики во второй группе выступают коллективы из Уфы, Стерлитамака, Учалов. В турнире они борются за путевки в группу сильнейших. Только от школы Азаматова в состязаниях принимают участие сразу 4 команды в разных возрастных категориях.

Результат этой игры решился в овертайме. Уфимцам хватило одной минуты дополнительного времени, чтобы одержать победу в матче. 4:3.