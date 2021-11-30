Роскосмос рассказал о своих планах по покорению космоса

Роскосмос планирует выращивать в космосе растения. Пробными вариантами могут стать пшеница, рожь, ячмень. Урожай будет защищен от паразитов и после успешного завершения эксперимента возвращен на Землю.
В 2020 году Роскосмос сообщил, что собирается до конца 2021 года показать проект экспериментальной оранжереи для выращивания растений. Он получил название «Ватацикл-Т» и был предназначен для выращивания съедобной биомассы на МКС.
Также, в компании сообщили, что аппарат будет представлять собой барабан с 6 корневыми зонами. Предыдущие модели оранжереи не доказали свою эффективность.