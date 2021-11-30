В России начнут производить отечественные процессоры

В Калининградской области запускают проект по сборке отечественных процессоров Baikal. О разработке и производстве сообщила компания «Байкал Электроникс».
Они подчеркивают, что производство собственных процессоров поспособствует выводу России на новый экономический уровень. Развитие такого проекта поможет в создании инновационных технологий и продуктов.
Из-за того, что сборка производится в России, удастся избежать нарушений поставок деталей для вычислительной техники. Это повысит конкурентоспособность страны.