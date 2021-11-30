Внутренний антивирус Windows вошел в топ лучших

По итогам октября 2021 антивирус, встроенный в Windows 10 и 11 признан одним из лучших на рынке в октябре 2021 года.
Чтобы войти в топ, антивирусной программе нужно было пройти тесты на обнаружение разных типов угроз. Приложения, участвующие в тестировании, могли обновляться и запрашивать актуальный уровень защиты у облачных сервисов.
Компания, тестирующая еще 21 антивирусную программу, придерживалась строгих правил. Защитник Windows получил высокие оценки и доказал свою работоспособность в новых версиях операционной системы.