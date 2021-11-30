В районе Башкирии открылся новый пункт вакцинации для пожилых

Каждому, кто сделал прививку здесь вручают «Наборы здоровья», а еще в рамках акции «Здоровый четверг» проходят еженедельные розыгрыши тонометров. Этот пункт вакцинации работает больше месяца. И пройти иммунизацию здесь может каждый желающий. Кроме этого, специального кабинета в Кигинском районе прививку можно сделать ещё в 25 фельдшерско-акушерских пунктах, где также есть и выездные бригады.