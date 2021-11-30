В районе Башкирии открылся новый пункт вакцинации для пожилых

В Кигинском районе открылся специальный пункт вакцинации для людей старше 65 лет. С инициативой создать пункты специально для пожилых выступила партия «Единая Россия». 

Каждому, кто сделал прививку здесь вручают «Наборы здоровья», а еще в рамках акции «Здоровый четверг» проходят  еженедельные розыгрыши тонометров. Этот пункт вакцинации работает больше месяца. И пройти иммунизацию здесь может каждый желающий. Кроме этого, специального кабинета в Кигинском районе прививку можно сделать ещё в 25 фельдшерско-акушерских пунктах, где также есть и выездные бригады.

В целом в муниципалитете обстановка с коронавирусом стабилизировалась. Местный ковид-госпиталь на 20 коек - на днях был закрыт.

Мобильный пункт вакцинации расположен в районном доме культуры, он функционирует с 21 октября. За это время более 140 жителей района получили прививку от COVID-19, из них около 40 – граждане старше 65 лет.

Вадим Ганиев, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
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