Житель Башкирии пострадал при взрыве газа в гараже

Накануне, 29 ноября, в Дюртюлях произошёл крупный пожар. Сообщение о возгорание поступило на пульт диспетчера в пять часов вечера.

На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы. Оказалось, в небольшом гараже взорвался газовый баллон. Керамзитоблочная постройка была охвачена огнём.

В пожаре пострадал 35-летний мужчина. Его экстренно доставили в больницу, где врачи диагностировали у пострадавшего термические ожоги II и III степени и ожог 70% тела. Мужчина самостоятельно выбрался на улицу из горящего помещения. Из-за сильного взрыва конструкция гаража обрушилась.