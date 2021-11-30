В Башкирии девушка выпала из ночного клуба

Девушка проводила ночь на костюмированной вечеринке в одном из клубов города. Когда веселье подходило к концу, тусовщица попыталась выйти из помещения, однако зацепилась пачкой за дверь. Девушка скатилась по лестнице и получила различные ушибы и травмы.

Тогда девушка решила добиться компенсации вреда. Она подала иск против хозяина клуба, и суд встал на сторону пострадавшей. Сам хозяин клуба подал апелляцию, так как является лишь арендатором, и выиграл. Девушка не стала останавливаться и обжаловала апелляционное решение, подав заявление уже на владельца торгового центра. Суд обязал выплатить владельца 20 тысяч рублей пострадавшей девушке.