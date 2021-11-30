Гамид Агаларов о матче со «Спартаком»: «Хотели победить»

Ощущения неприятные, потому что пропустили гол в концовке. Играли на победу, Гамид Агаларов. Важные были три очка, но мы не расстраиваемся, не разочаровываемся и двигаемся дальше.

Гамид Агаларов, нападающий ФК «Уфа»