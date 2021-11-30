Гамид Агаларов о матче со «Спартаком»: «Хотели победить»

Футбольный клуб «Уфа» в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги упустил победу над «Спартаком». Счет в этом матче во втором тайме открыл Алексей Никитин, а москвичи заканчивали эту встречу в меньшинстве после удаления Рассказова.
«Спартак» на последних минутах игры заработал пенальти, который реализовал Александр Соболев. Итог встречи – 1:1.
«Уфа» опустилась на тринадцатое место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с тульским «Арсеналом». Следующую игру подопечные Алексея Стукалова сыграют в гостях с «Динамо» 5 декабря.