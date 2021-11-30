Гамид Агаларов о матче со «Спартаком»: «Хотели победить»

Футбольный клуб «Уфа» в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги упустил победу над «Спартаком». Счет в этом матче во втором тайме открыл Алексей Никитин, а москвичи заканчивали эту встречу в меньшинстве после удаления Рассказова.

«Спартак» на последних минутах игры заработал пенальти, который реализовал Александр Соболев. Итог встречи – 1:1.

Ощущения неприятные, потому что пропустили гол в концовке. Играли на победу, Гамид Агаларов. Важные были три очка, но мы не расстраиваемся, не разочаровываемся и двигаемся дальше.

Гамид Агаларов, нападающий ФК «Уфа»

Надо играть до последнего. Хотелось бы выиграть эту игру, обидно очень.

Вячеслав Кротов, нападающий ФК «Уфа»

 «Уфа» опустилась на тринадцатое место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с тульским «Арсеналом». Следующую игру подопечные Алексея Стукалова сыграют в гостях с «Динамо» 5 декабря.

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