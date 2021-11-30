В Бирске завершается строительство городской поликлиники

Ежедневно на объекте работает порядка 80 человек. Также ведется монтаж электроосвещения и воздушного оборудования. Отдельная котельная медучреждения уже запущена. Взрослая поликлиника будет четырехэтажной и рассчитана на 400 посещений в смену.

Кроме того, в этом же здании разместиться и детская поликлиника на 200 посещений в смену. Она будет занимать также четыре этажа и иметь отдельный вход. Помимо этого, перед зданием уже установлена детская игровая площадка. Первых пациентов новое медучреждение примет в новом году.