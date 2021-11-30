В Башкирии ведутся поиски 12-летнего мальчика

В Чишмах ведутся поиски 12-летнего Ильи Абрамова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии ведутся поиски 12-летнего мальчика

Илья ушёл из дома ещё 28 ноября. Последний раз его видели в два часа дня. С тех пор его местоположение остается неизвестным. У мальчика не было с собой телефона и денежных средств.

Приметы: на вид 12-15 лет, худощавого телосложения, рост 155-160 см, волосы темные, короткие, длинная челка, уши прилегающие, нос прямой, губы тонкие, глаза карие.

Был одет в черную вязаную шапку с надписью красно-белого цвета, куртку зимнюю черного цвета ниже пояса, с капюшоном, штаны дутые черного цвета, валенки укороченные черного цвета.

Особые приметы: на правой щеке слабозаметный шрам от удара, диаметром около 1 см. Разговаривает свободно, дефектов речи не. 

Всех, кто обладает информацией о местонахождении ребенка, просят сообщать по телефонам: полиция: 102 (для мобильных), диспетчерская часть: 8 (34797) 2-17-98, дежурный номер РОО «Поиск Детей — Уфа»: 8-927-969-89-19, дополнительный: 8-996-106-56-69.

волонтеры «Поиск Детей — Уфа»

Фото: МВД по РБ. 

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