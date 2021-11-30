В Башкирии ведутся поиски 12-летнего мальчика

В Чишмах ведутся поиски 12-летнего Ильи Абрамова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
Илья ушёл из дома ещё 28 ноября. Последний раз его видели в два часа дня. С тех пор его местоположение остается неизвестным. У мальчика не было с собой телефона и денежных средств.
Приметы: на вид 12-15 лет, худощавого телосложения, рост 155-160 см, волосы темные, короткие, длинная челка, уши прилегающие, нос прямой, губы тонкие, глаза карие.
Был одет в черную вязаную шапку с надписью красно-белого цвета, куртку зимнюю черного цвета ниже пояса, с капюшоном, штаны дутые черного цвета, валенки укороченные черного цвета.
Особые приметы: на правой щеке слабозаметный шрам от удара, диаметром около 1 см. Разговаривает свободно, дефектов речи не.
Фото: МВД по РБ.