В Башкирии ищут 30-летнего мужчину, который пропал при странных обстоятельствах

В селе Чекмагуш Чекмагушевского района пропал 30-летний Владимир Шульга. Близкие пропавшего просят помощи в поисках.

Фото №1 - В Башкирии ищут 30-летнего мужчину, который пропал при странных обстоятельствах

Молодой человек перестал выходить на связь с семьей 20 ноября. С тех пор о его местоположении ничего неизвестно. Как сообщили близкие Владимира изданию «Башинформ», последний раз его видели на работе. В социальные сети последний раз мужчина заходил 21 ноября, хотя является активным пользователем интернета. Паспорт Владимира остался дома. У мужчины нет жены и детей, а раньше он увлекался азартными играми.

Раньше было, что делал ставки, может быть снова начал играть. Но почему тогда не выходит на связь, ведь даже через кого-то можно позвонить или сообщение отправить. Он – здоровый, непьющий парень, за себя может ответить. Жил какое-то время в Уфе, возможно, там сейчас находится, вдруг что-то случилось, не может приехать.

близкие пропавшего 

Любую информацию о разыскиваемом родные просят сообщать по телефонам: 8-927-33-03-188 или 8-927-33-03-167, либо в полицию.

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