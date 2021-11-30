В Башкирии ищут 30-летнего мужчину, который пропал при странных обстоятельствах

Раньше было, что делал ставки, может быть снова начал играть. Но почему тогда не выходит на связь, ведь даже через кого-то можно позвонить или сообщение отправить. Он – здоровый, непьющий парень, за себя может ответить. Жил какое-то время в Уфе, возможно, там сейчас находится, вдруг что-то случилось, не может приехать.

близкие пропавшего