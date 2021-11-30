В Башкирии ищут 30-летнего мужчину, который пропал при странных обстоятельствах

В селе Чекмагуш Чекмагушевского района пропал 30-летний Владимир Шульга. Близкие пропавшего просят помощи в поисках.
Молодой человек перестал выходить на связь с семьей 20 ноября. С тех пор о его местоположении ничего неизвестно. Как сообщили близкие Владимира изданию «Башинформ», последний раз его видели на работе. В социальные сети последний раз мужчина заходил 21 ноября, хотя является активным пользователем интернета. Паспорт Владимира остался дома. У мужчины нет жены и детей, а раньше он увлекался азартными играми.
Любую информацию о разыскиваемом родные просят сообщать по телефонам: 8-927-33-03-188 или 8-927-33-03-167, либо в полицию.