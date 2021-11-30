В Башкирии осудят водителя, который сбил подростков

В Башкирии перед судом предстанет 31-летний житель Белокатайского района. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сбил двоих подростков и скрылся с места аварии.

Инцидент произошёл ещё 15 мая на автодороге Новомуслюмово-Карлыханово. Водитель в выключенными фарами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в темное время суток совершил наезд на подростков 13 и 14 лет. С места ДТП нерадивый водитель поспешил скрыться. Пострадавшим мальчиками помогли их сверстники, которые находились поблизости. Ребята получил тяжкий вред здоровью.

Виновник аварии был установлен и найден уже на следующий день. Свою вину он признал. Теперь материалы уголовного дела направлены в суд.