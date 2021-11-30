В Башкирии тело мужчины нашли между могилами его жены и дочери

В селе Арсеново произошла жуткая история. На кладбище было найдено тело местного жителя. Подробности инцидента сообщает издание «Зианчуринские зори».
У мужчины скончалась супруга. Она долго боролась с болезнью, но победить так и не смогла. Сельчанин глубоко переживал утрату, не мог найти новую спутницу жизни. А когда нашёл, его личная жизнь не стала лучше. Новая избранница сильно ревновала мужчину, постоянно скандалила.
Сельчанин пригрозил самоубийством, когда его возлюбленная в очередной раз утроила скандал. От страшного шага в тот раз его отговорил глава сельсовета.
К сожалению, душевные переживания мужчины не нашли своего утешения. В один день он пришёл на кладбище, где захоронены его супруга и маленькая дочка, которая скончалась ещё в детстве, и покончил с земными страданиями.