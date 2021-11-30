В Башкирии пройдет этап Кубка мира по сноуборду

Лучшие сноубордисты, выступающие в альпийских дисциплинах, разыграют четыре комплекта наград в индивидуальных гонках. Так, 11 декабря спортсмены поборются за медали в параллельном слаломе-гиганте, 12 – в параллельном слаломе.