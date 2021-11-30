В Башкирии пройдет этап Кубка мира по сноуборду

Башкирия примет этап Кубка мира по сноуборду. Состязания пройдут 11 и 12 декабря на ГЛЦ «Банное». Официальные тренировки планируют провести 9 и 10 декабря.
Лучшие сноубордисты, выступающие в альпийских дисциплинах, разыграют четыре комплекта наград в индивидуальных гонках. Так, 11 декабря спортсмены поборются за медали в параллельном слаломе-гиганте, 12 – в параллельном слаломе.
Как отметили в пресс-службе Минспорта региона, соревнования будут проходить с соблюдением всех норм СанПиНа, рекомендаций Роспотребнадзора, а также Международной федерации лыжного спорта (FIS).