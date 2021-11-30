В Башкирии мужчина провалился в шестиметровый колодец

Инцидент произошёл на придомовой территории у частного дома по улице Валерия Чкалова. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Оказалось, мужчина выполнял работы по установке бетонных колец. В один момент у него закружилась голова, он не устоял на ногах и упал на дно 6-метрового колодца.