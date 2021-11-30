Уроженка Башкирии бросила маленькую дочку в дверной косяк

В Челябинской области перед судом предстанет 23-летняя уроженка Башкирии. Девушка бросила свою 7-месячную дочку в дверной косяк.

Фото №1 - Уроженка Башкирии бросила маленькую дочку в дверной косяк

По версии следствия, в Магнитогорске 4 декабря 2020 года девушка с дочкой гостила у подруги. Взрослые проводили вечер за распитием спиртных напитков. Однако маленькая дочка много плакала в ту ночь. Это разозлило молодую мать – она схватила ребёнка и бросила в дверной косяк. Малышку экстренно госпитализировали, но та скончалась от полученной травмы через несколько дней.

Прокурор запросил для обвиняемой 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд решение вынесет позднее.

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