Уроженка Башкирии бросила маленькую дочку в дверной косяк

По версии следствия, в Магнитогорске 4 декабря 2020 года девушка с дочкой гостила у подруги. Взрослые проводили вечер за распитием спиртных напитков. Однако маленькая дочка много плакала в ту ночь. Это разозлило молодую мать – она схватила ребёнка и бросила в дверной косяк. Малышку экстренно госпитализировали, но та скончалась от полученной травмы через несколько дней.