В Уфе прошел финал музыкального конкурса «Уфимская волна»

В Конгресс-холле «Торатау» прошел финал музыкального конкурса «Уфимская волна». Организатор – радиостанция «Спутник ФМ». За победу в юбилейном 10-м сезоне боролись 19 сольных исполнителей и групп. И не только из Башкортостана. Лучшего в номинации «Народный выбор» могли выбрать и телезрители, проголосовав по телефону во время прямого эфира.

Чудеса вокала и красочные выступления. Каждый номер конкурсантов, по сути, сценическая постановка. Исполнители использовали все свои ресурсы, чтобы удивить жюри. Они понимают, что это решающий раунд на пути к победе. И каждый борется с волнением по-своему

Мы выложились на 100%. Волнение, наверное, побеждать не стоит. Оно иногда помогает, адет больше драйва. Денис Матвеев, лидер группы Seven7side, участник музыкального конкурса «Уфимская волна» /Уфа/

Это моя третья попытка, в прошлом году мы стали финалистами. В этом году я решил просто получить удовольствие от участия, от выступления. Динар Кускильдин, участник музыкального конкурса «Уфимская волна» /Уфа/

В этом году на конкурс «Уфимская волна» поступило более 300 заявок. В финал прошли 19 певцов и коллективов в разных номинациях. В числе конкурсантов были и дети. И на сцене не только представители Башкортостана.

Самое главное в этом конкурсе для меня – получить кайф и удовольствие. Главное – участие, а не победа. Ангелина Плеханова, участница музыкального конкурса «Уфимская волна» /Магнитогорск/

В честь 20-летия «Спутник ФМ» радиостанция учредила специальную номинацию, выбрав своего победителя. Зрители могли также голосовать по телефону за понравившегося исполнителя. Участник, набравший наибольшее количество голосов, станет победителем в номинации «Народный выбор». Кстати, отдельно прошел и кастинг ведущих гала-концерта. Им стал уфимец Никита Снежный. Конкурс в этом году получил поддержку фонда президентских грантов. Победителей ждут денежные призы.

Помимо золотого скрипичного ключа, они получают в этом году денежное вознаграждение. Победитель получит 200 тысяч рублей. Роза Тухбатова, главный редактор радиостанции «Спутник FM»