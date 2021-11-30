В Уфе прошел финал музыкального конкурса «Уфимская волна»

В Конгресс-холле «Торатау» прошел финал музыкального конкурса «Уфимская волна». Организатор – радиостанция «Спутник ФМ». За победу в юбилейном 10-м сезоне боролись 19 сольных исполнителей и групп. И не только из Башкортостана. Лучшего в номинации «Народный выбор» могли выбрать и телезрители, проголосовав по телефону во время прямого эфира.
Чудеса вокала и красочные выступления. Каждый номер конкурсантов, по сути, сценическая постановка. Исполнители использовали все свои ресурсы, чтобы удивить жюри. Они понимают, что это решающий раунд на пути к победе. И каждый борется с волнением по-своему
В этом году на конкурс «Уфимская волна» поступило более 300 заявок. В финал прошли 19 певцов и коллективов в разных номинациях. В числе конкурсантов были и дети. И на сцене не только представители Башкортостана.
В честь 20-летия «Спутник ФМ» радиостанция учредила специальную номинацию, выбрав своего победителя. Зрители могли также голосовать по телефону за понравившегося исполнителя. Участник, набравший наибольшее количество голосов, станет победителем в номинации «Народный выбор». Кстати, отдельно прошел и кастинг ведущих гала-концерта. Им стал уфимец Никита Снежный. Конкурс в этом году получил поддержку фонда президентских грантов. Победителей ждут денежные призы.
Обладателем гран-при юбилейной «Уфимской волны» стала группа «Узорица».