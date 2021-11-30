В Башкирии на выездном совещании обсудили развитие северо-востока республики

Практика выездных совещаний не в первый день существует. Если мы выезжаем, то понимаем, что очень важно ее посмотреть. Каждый в своем направлении оценить ситуацию. Выработать ряд мер на улучшение ситуации. Очень тревожит, что наши люди, которые остаются работать в районных центрах, в селах, деревнях, небольших городах, пока не получают того уровня, который есть в больших городах, столицах.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан