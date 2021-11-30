В Башкирии на выездном совещании обсудили развитие северо-востока республики

Внутренний туризм и придорожный сервис могут дать развитие северо-востоку Башкортостана. Здесь реализуется 177 инвестиционных проектов на 7,8 миллиардов рублей с созданием порядка полутора тысяч новых рабочих мест.
Об этом говорили на выездном заседании по вопросам социально-экономического развития Белокатайского района, которое провел премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров. За время пандемии коронавируса с марта 2020 года предпринимательское сообщество северо-востока «потеряло» 184 организации. Наибольшая убыль наблюдается в Белокатайском, Салаватском и Аскинском районах.
Андрей Назаров осмотрел четыре объекта в Белокатайском районе: производство питьевой воды, детско-юношескую спортивную школу, Белокатайскую центральную районную больницу и реконструкцию пруда у села Соколки. В Белокатайском районе проживают почти 17 с половиной тысяч человек. Проводится обновление центральной районной больницы. По итогам 3 квартала 2021 года в Белокатайском районе работают 27 врачей и 133 сотрудника среднего медицинского персонала.