В Уфе открылась выставка самого юного часовщика страны

Треть от всей коллекции на всеобщее обозрение. В музее 112-й Башкавдивизии открылась выставка самого юного часовщика страны. 12-летний уфимец Алан Хадеев не просто коллекционирует хронометры, но и сам их восстанавливает.
Вначале постоянно путали, а потом Алан решил сделать часы, которые показывали бы сразу уфимское время и время в Петропавловске-Камчатском. На Дальний Восток Хадеевым приходится звонить часто. Там проходит военную службу их старший сын.
Ручные, настенные, напольные и не только. В коллекции 12-летнего часовщика около 600 разных часов. Примерно треть из них Алан представил на выставке, которая открылась в музее 112-й Башкавдивизии в Демском районе Уфы.
Это самый интересный экспонат в его большой коллекции, считает Алан. Правда, часы за четверть миллиона рублей такую стоимость приобрели после реставрации. Купил он их за пять тысяч практически в разобранном виде. Восстанавливал по крупицам. И так со многими раритетами, представленными на выставке.
Не только коллекционирует, но и ремонтирует механизмы. А еще хорошо знает историю каждого экземпляра. Юный реставратор готов часами рассказывать о любимом увлечении.
Алан – самый юный часовщик в стране. В прошлом году он стал гостем программы «Лучше всех». Прямо в студии мальчик починил часы Джеффа Монсона, которые достались бойцу смешанных единоборств от бабушки. После этого уфимским реставратором заинтересовались и зарубежные СМИ. Один из американских телеканалов снял сюжет об уфимском коллекционере.