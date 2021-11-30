В Уфе открылась выставка самого юного часовщика страны

Треть от всей коллекции на всеобщее обозрение. В музее 112-й Башкавдивизии открылась выставка самого юного часовщика страны. 12-летний уфимец Алан Хадеев не просто коллекционирует хронометры, но и сам их восстанавливает.

Вначале постоянно путали, а потом Алан решил сделать часы, которые показывали бы сразу уфимское время и время в Петропавловске-Камчатском. На Дальний Восток Хадеевым приходится звонить часто. Там проходит военную службу их старший сын.

В 3 года бабушка подарила небольшие часы-кулон. Было интересно, взял я большую отвертку и решил их разобрать. И получилось так, что я их разобрал и собрал. Потом собирал все старые часы по дому, соседи приносили, и всё это начало набирать обороты. Алан Хадеев

Ручные, настенные, напольные и не только. В коллекции 12-летнего часовщика около 600 разных часов. Примерно треть из них Алан представил на выставке, которая открылась в музее 112-й Башкавдивизии в Демском районе Уфы.

Это самый интересный экспонат в его большой коллекции, считает Алан. Правда, часы за четверть миллиона рублей такую стоимость приобрели после реставрации. Купил он их за пять тысяч практически в разобранном виде. Восстанавливал по крупицам. И так со многими раритетами, представленными на выставке.

У нас сначала как-то дарилось, у всех есть дома какие-то старые часы, а потом что-то интересное где-то покупалось на блошиных рынках, что-то покупалось в таком состоянии, которое требует ремонта. И благодаря своим знаниям, рукам Алан все восстанавливает и делает. Ильшат Хадеев, отец Алана

Не только коллекционирует, но и ремонтирует механизмы. А еще хорошо знает историю каждого экземпляра. Юный реставратор готов часами рассказывать о любимом увлечении.

Если честно, о часах такое, в таких масштабах прямо не знала, что их прямо такой мальчик, в таком возрасте может их починить сам, еще и сделать такие часы прямо своими руками – это просто нечто. Ангелина Еникеева, студент Уфимского политехнического колледжа