В Уфе прошёл юниорский турнир по теннису UFA CUP

В столице республики прошёл международный турнир по теннису UFA CUP среди юниоров до 16 лет. В течение нескольких дней участники выявляли сильнейших в личном и парном зачётах.

Эта хрупкая девушка проводила на соревнованиях по две игры в день, принимая участие в одиночном и парном турнирах. Несмотря на это, Валерия Швецова добралась до финалов. Она занимается теннисом с трех с половиной лет и уже не раз становилась победителем всероссийских турниров. Ей нравится стиль игры Марии Шараповой, а из представителей мужского тенниса Валерии импонирует Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. В финале личного зачета она встретилась с Марией Мещеряковой и не оставила шансов сопернице – 6:1, 6:2. Как считает Валерия, в решающей игре она победила за счёт скорости.

Вообще турнир был не такой легкий, как показалось, у меня все матчи были трудные, я отыгрывалась постоянно. Валерия Швецова, победитель UFA CUP

В этом году в традиционном уфимском турнире приняли участие более 80 участников. К сожалению, в связи с непростой ситуацией по коронавирусу в мире представители многих стран отказались от поездки в Россию буквально в течение последней недели перед соревнованиями. Тем не менее организаторы провели даже квалификационный турнир. А на финальный день и награждение участников приехал воспитанник уфимской школы тенниса Артем Дерепаско, который не был в столице почти 10 лет.

Это мой дом, давно здесь не был. Так получилось, что я приехал на финалы турнира. Отличный финал играют, два игрока со сборной России. Одни из лидеров европейского спорта. Артём Дерепаско, мастер спорта международного класса по теннису

Финал у юношей получился гораздо более напряженным. В нём сошлись два лидера рейтинга в этом турнире – Егор Плешивцев из Москвы и Артём Богомолов из Самары. Первый сет остался за представителем столицы – 7:5. Второй до победы на тай-брейке со счетом 7:6 довёл уже Артём, несмотря на то, что сет получился очень качельным и мог завершиться победой Егора.

В финале буду консервативен, поставлю на первого сеяного Егора Плешивцева. Но всё же хочу увидеть красивый теннис, и пусть победит сильнейший. Виталий Монахов, директор турнира