Жители Уфы смогут анонимно и бесплатно проверить свой ВИЧ-статус

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Его цель – проинформировать население, привлечь внимание общественности к проблеме ВИЧ-инфекции и рассказать о том, как важно знать свой ВИЧ-статус, а также исключить любую дискриминацию по положительному ВИЧ-статусу.