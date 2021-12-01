В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» жители Уфы смогут анонимно и бесплатно проверить свой ВИЧ-статус, а также проконсультироваться с врачом-инфекционистом Республиканского центра СПИД. Организатором данного мероприятия выступает РОО «Позитивная среда».
Уфимцы смогут проверить свой ВИЧ-статус сегодня, первого декабря, на территории Гостиного двора. Время работы мобильного пункта тестирования - с 12:00 до 17:00. Прошедшиим тестирование гражданам вручат полезные подарки для своего здоровья.
По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (937) 338 10 53.
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Его цель – проинформировать население, привлечь внимание общественности к проблеме ВИЧ-инфекции и рассказать о том, как важно знать свой ВИЧ-статус, а также исключить любую дискриминацию по положительному ВИЧ-статусу.