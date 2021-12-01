В Уфе мужчина избил двух врачей

В Уфе 36-летний житель ХМАО напал на двух врачей. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, заявили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в июле текущего года. Обвиняемого доставили в уфимскую больницу №21 с отравлением неизвестным веществом.
При попытке оказания ему помощи, злоумышленник, нецензурно выражаясь, без какого-либо повода, применил насилие к врачу-токсикологу, сломав ей руку, после чего нанес множественные удары руками по голове и другим частям тела врачу-реаниматологу Республиканской станции скорой медицинской помощи, когда тот пришел на помощь к коллеге, причинив ему черепно-мозговую травму, после чего злоумышленник покинул больницу.
пресс-служба СУ СКР Башкирии
Свою вину обвиняемый признал. Уголовное дело находится в суде на рассмотрении.