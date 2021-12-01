В Уфе открылась фотовыставка «Археолог и я»

В Национальном музее республики открылась фотовыставка «Археолог и я». На снимках – моменты из жизни экспедиций, портреты участников, археологические памятники и находки.

Авторы работ Рашит Сарбаев, Ренат Маннанов и Рамиль Насретдинов. Они – археологи-любители, которые участвовали в исследованиях Бустанаевского могильника, Самарского некрополя и укрепленного поселения Селек. Фотовыставка проводится в рамках проекта «Археостан. Археология Башкирии» Археологическим обществом республики при поддержке Фонда президентских грантов.