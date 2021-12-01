В Уфе пройдет Общероссийский юридический форум

Единый номер колл-центр, когда человек вне зависимости от нахождения территориального может позвонить, обратиться со своей жалобой, наш оператор примет эту жалобу. Здесь уже мы отрабатываем ее. Мы понимаем по принадлежности: либо это приставы, либо адвокаты, либо это надзор прокуратуры. В таком формате, естественно, это будут определенные сроки. Отрабатываем и уже возвращаем жалобу.

Ирина Панькина, председатель БРО Ассоциации юристов России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по госстроительству