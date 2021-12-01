В Уфе пройдет Общероссийский юридический форум

Вопросы неуплаты алиментов, ЖКХ, земельных участков и киберпреступности. С этими вопросами чаще всего обращаются к специалистам Ассоциации юристов России  жители республики. Об этом заявила председатель регионального отделения Ассоциации Ирина Панькина. 

9-10 декабря в Уфе пройдет Общероссийский юридический форум. Будут обсуждаться реформы публичной власти, адаптация правового регулирования экономики к современным условиям. Также участники поднимут вопросы  правоприменения в сфере новых технологий, защита персональных данных, цифровая грамотность.

Ирина Панькина также рассказала, что с начала года в Башкортостане Ассоциация юристов России обработала около 3,5 тысячи обращений.  В регионе планируют открыть единый колл-центр для помощи жителям.

Единый номер колл-центр, когда человек вне зависимости от нахождения территориального может позвонить, обратиться со своей жалобой, наш оператор примет эту жалобу. Здесь уже мы отрабатываем ее. Мы понимаем по принадлежности: либо это приставы, либо адвокаты, либо это надзор прокуратуры. В таком формате, естественно, это будут определенные сроки. Отрабатываем и уже возвращаем жалобу.

Ирина Панькина, председатель БРО Ассоциации юристов России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по госстроительству
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