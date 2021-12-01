Вопросы неуплаты алиментов, ЖКХ, земельных участков и киберпреступности. С этими вопросами чаще всего обращаются к специалистам Ассоциации юристов России жители республики. Об этом заявила председатель регионального отделения Ассоциации Ирина Панькина.
9-10 декабря в Уфе пройдет Общероссийский юридический форум. Будут обсуждаться реформы публичной власти, адаптация правового регулирования экономики к современным условиям. Также участники поднимут вопросы правоприменения в сфере новых технологий, защита персональных данных, цифровая грамотность.
Ирина Панькина также рассказала, что с начала года в Башкортостане Ассоциация юристов России обработала около 3,5 тысячи обращений. В регионе планируют открыть единый колл-центр для помощи жителям.