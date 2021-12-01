В Башкирии в пожаре пострадали двое маленьких детей

Сегодня, 1 декабря, ночью зафиксирован крупный пожар. В деревне Имангулово Учалинского района огнём охватило частный дом по улице Парковой.

На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы. К счастью, возгорание удалось быстро ликвидировать. Огонь повредил имущество, потолок и стены одноэтажного дома.

Погибших в пожаре нет. Однако пострадали 10-летняя девочка и 8-летний мальчик. Врачи диагностировали у ребят признаки отравления продуктами горения. Вместе с детьми в доме находился отец. Они успели покинуть горящее помещение.