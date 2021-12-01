Трещины и старые трубы: жильцы пятиэтажки в Уфе требуют капремонта

Дом трещит по швам. В Уфе жители пятиэтажки требуют капитального ремонта. По их словам, фасад дома №5\1 по улице 8 Марта начал покрываться трещинами, а канализация засоряется в два раза чаще, из-за чего в подъезде смрад.
Из-за засора труб собственникам приходится два раза в неделю вызывать сантехника, а службы УЖХ и администрация Советского района, по их словам, ничего не предпринимает. Жильцы хотят, чтобы им провели анализ дома и выяснили, какой ремонт требуется хрущевке 1974 года постройки.
После повторного обращения жителей в УЖХ Советского района, сотрудниками принято решение, что будет составлена смета на ремонт. Работы планируются провести в весенне-летний период.