Трещины и старые трубы: жильцы пятиэтажки в Уфе требуют капремонта

Дом трещит по швам. В Уфе жители пятиэтажки требуют капитального ремонта. По их словам, фасад дома №5\1 по улице 8 Марта начал покрываться трещинами, а канализация засоряется в два раза чаще, из-за чего в подъезде смрад.

Из-за засора труб собственникам приходится два раза в неделю вызывать сантехника, а службы УЖХ и администрация Советского района, по их словам, ничего не предпринимает. Жильцы хотят, чтобы им провели анализ дома и выяснили, какой ремонт требуется хрущевке 1974 года постройки.

Недавно дети делали ремонт, обнаружили под обоями трещины. Потом пообщался с соседкой, она сказала, что у них так же. Миркасим Минигаллимов, житель дома 5/1 по ул. 8 Марта г. Уфы

Старые трубы, итак плохо дышится во время пандемии, а тут еще канализация. В неделю по два-три раза вызываем и чистим. Валентина Иванова, житель дома 5/1 по ул. 8 Марта г. Уфы

После повторного обращения жителей в УЖХ Советского района, сотрудниками принято решение, что будет составлена смета на ремонт. Работы планируются провести в весенне-летний период.