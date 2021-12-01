Игроки «Салавата Юлаева» вытащили автобус, который застрял в снегу

Игроки хоккейного клуба «Салават Юлаев» попали в неприятную ситуацию. Во Владивостоке после игры с местными «Адмиралом» автобус хоккеистов застрял в снегу.
Микроавтобус должен был отвезти спортсменов в отель, однако застрял в снегу по пути. Вытащить из западни автобус спортсменам удалось самостоятельно. Капитан команды Григорий Панин рассказал о произошедшем в социальных сетях, а также поблагодарил всех, кто помог.
Напомним, «Салават Юлаев» в игре с «Адмиралом» прервал серию из четырёх поражений. Команде удалось обыграть местный клуб со счётом 2:0.
Видео: panin_57