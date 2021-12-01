В Башкирии экс-полицейских осудили за пытки подозреваемого

В отношении одного из обвиняемых дело прекращено на стадии предварительного расследования в связи с его смертью. Суд назначил экс-полицейским наказание в виде 2 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функции представителя власти на 3 года, взяв их под стражу в зале суда.

пресс-служба Иглинского межрайонного суда