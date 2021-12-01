В Башкирии экс-полицейских осудили за пытки подозреваемого

Два оперуполномоченных отдела уголовного розыска по Иглинскому району предстали перед судом. Их обвинили в «превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия и угрозой его применения, с применением специальных средств».
По версии следствия, 3 марта этого года трое сотрудников уголовного розыска решили «выбить» показания. Они начали наносить удары руками и ногами по телу подозреваемого, били электрошокером. При этом один из полицейских был владельцем незаконно приобретенных 76 патронов калибра 9 мм, которые прятал в своей квартире.
Подсудимые вину полностью признали. Они были уволены из правоохранительных органов.