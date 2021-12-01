В Башкирии 14-летняя школьница выпала из окна

Сегодня, 1 декабря, в Нефтекамске зафиксировано жуткое происшествие. Об этом сообщает интернет-портал Mash Batash.

14-летняя девочка выпала из окна на третьем этаже. Известно, что ученица школы №7 решила проветрить окна на перемене. Она села на подоконник спиной к улице и случайно выпала из окна. Одноклассники даже не заметили произошедшего.