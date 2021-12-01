В Уфе прошел турнир по спортивным бальным танцам

В Уфе состоялся открытый российский турнир по спортивным бальным танцам. Соревнования проходили по двум направлениям – массовый спорт и спорт высших достижений в программах латина, стандарт и двоеборье.

Для Евгении Байтуриной это первые крупные соревнования. Спортсменка из Магнитогорска занимается танцами всего два года, в отличие от своего партнера, который уже девять лет покоряет сердца судей на паркете. На открытом российском турнире в Уфе они выступили сразу в нескольких соревновательных программах.

Снежана Шварева готова и сама выйти на паркет. Тренер из Уфы подготовила для участия в турнире 20 танцевальных пар. Со всеми разучили по несколько номеров для европейской и латино-американской программы. Многим из ее воспитанников удалось попасть в призы соревнований.

В числе претендентов на медали пара из Уфы. Эмилия Юсупова и Тимур Бадретдинов танцуют вместе четыре года. За это время они завоевали на различных соревнованиях более 20 медалей. Сейчас приехали только за победой.