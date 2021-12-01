В Уфе прошел турнир по спортивным бальным танцам

В Уфе состоялся открытый российский турнир по спортивным бальным танцам. Соревнования проходили по двум направлениям – массовый спорт и спорт высших достижений в программах латина, стандарт и двоеборье.
Для Евгении Байтуриной это первые крупные соревнования. Спортсменка из Магнитогорска занимается танцами всего два года, в отличие от своего партнера, который уже девять лет покоряет сердца судей на паркете. На открытом российском турнире в Уфе они выступили сразу в нескольких соревновательных программах.
Снежана Шварева готова и сама выйти на паркет. Тренер из Уфы подготовила для участия в турнире 20 танцевальных пар. Со всеми разучили по несколько номеров для европейской и латино-американской программы. Многим из ее воспитанников удалось попасть в призы соревнований.
В числе претендентов на медали пара из Уфы. Эмилия Юсупова и Тимур Бадретдинов танцуют вместе четыре года. За это время они завоевали на различных соревнованиях более 20 медалей. Сейчас приехали только за победой.
Побороться за медали открытого российского турнира по спортивным бальным танцам приехали гости из Магнитогорска, Самары, Ижевска и Оренбурга. Всего около 200 спортсменов. Выступления проходили на двух площадках в программах «Массовый спорт» и «Спорт высших достижений» для детей, юниоров и взрослых. До конца этого года в Уфе пройдут еще несколько танцевальных турниров.