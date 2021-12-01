Бойцы из Башкирии готовятся к заключительным соревнованиям в 2021 году

Спортсмены из Башкортостана готовятся к заключительным соревнованиям в этом году. Уже меньше чем через две недели они отправятся на чемпионат России по рукопашному бою, поэтому на пик физической формы выходят прямо сейчас.
Один из опытнейших спортсменов Артур Сулейманов к предстоящему турниру готовится хладнокровно. Он дважды становился бронзовым призером Кубка мира по рукопашному бою, поэтому перед Артуром стоит одна задача – выиграть чемпионат России, чтобы отобраться на международные соревнования. Тем более, что у самого Сулейманова гораздо более амбициозные цели.
Кубок мира пройдет в следующем году в Милане, а в Москве состоится чемпионат Европы. Для того, чтобы пробиться на международные старты, спортсменам необходимо показать наивысшие результаты на ближайшем чемпионате России. В Орел в борьбу за путевки на Кубок Мира отправится сразу пять башкирских спортсменов.
В рукопашном бою, который относится к смешанным видам единоборств, есть как борцовские техники, так и ударные. Причем они считаются универсальными, одинаково эффективными как в обороне, так и в нападении. За несколько дней до соревнований спортсмены больше занимаются скоростной работой, тактической подготовкой, а самое главное, подгонкой веса под необходимую категорию. Постепенно нагрузки пойдут на спад.
Чемпионат России по рукопашному бою в Орле пройдет с 15 по 19 декабря. Все пять башкирских спортсменов, которые поедут на соревнования, опытные, поэтому тренерский штаб рассчитывает на большое количество медалей.