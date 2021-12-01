Бойцы из Башкирии готовятся к заключительным соревнованиям в 2021 году

Спортсмены из Башкортостана готовятся к заключительным соревнованиям в этом году. Уже меньше чем через две недели они отправятся на чемпионат России по рукопашному бою, поэтому на пик физической формы выходят прямо сейчас.

Один из опытнейших спортсменов Артур Сулейманов к предстоящему турниру готовится хладнокровно. Он дважды становился бронзовым призером Кубка мира по рукопашному бою, поэтому перед Артуром стоит одна задача – выиграть чемпионат России, чтобы отобраться на международные соревнования. Тем более, что у самого Сулейманова гораздо более амбициозные цели.

В этом году у меня обязательно стоит задача выиграть Кубок мира по рукопашному бою, выполнить норматив МСМК, второй год пытаюсь. Но мы назад не отступаем. Артур Сулейманов, мастер спорта по рукопашному бою

Кубок мира пройдет в следующем году в Милане, а в Москве состоится чемпионат Европы. Для того, чтобы пробиться на международные старты, спортсменам необходимо показать наивысшие результаты на ближайшем чемпионате России. В Орел в борьбу за путевки на Кубок Мира отправится сразу пять башкирских спортсменов.

Сейчас два раза в день тренировки проводим, практически за две недели, мы готовимся на старт. Поставили задачу, чтобы ребята были в здравии. Никто не тренировался, смогли показать свое мастерство при хорошем здоровье. Сергей Курбатов, главный тренер сборной Республики Башкортостан по рукопашному бою

В рукопашном бою, который относится к смешанным видам единоборств, есть как борцовские техники, так и ударные. Причем они считаются универсальными, одинаково эффективными как в обороне, так и в нападении. За несколько дней до соревнований спортсмены больше занимаются скоростной работой, тактической подготовкой, а самое главное, подгонкой веса под необходимую категорию. Постепенно нагрузки пойдут на спад.

Настрой отличный, настраиваемся на победу. Надеюсь, что все будет отлично, будем в призах и войдем в состав сборной России. У нас ежедневные тренировки, больше работаем уже не в парах, а на лапах. Ильгиз Сагадеев, мастер спорта по рукопашному бою