Башкирские борцы отправятся на учебно-тренировочные сборы в Кабардино-Балкарию

Трое в составе национальной команды в греко-римском стиле Нохчо Лабазанов, Саид-Хусейн Бакаев и Адлан Амриев. Еще троих делегируют за счет республики. Это братья Валитовы и Ислам Опиев. С ребятами поедет и главный тренер сборной Башкортостана Рамиль Сираев. Но наставник занимается не только со взрослыми борцами. Тренирует и детей.

Рамиль Сираев приходит в спортшколу с утра и уходит поздним вечером. Под его руководством тренируются не только сборники. Наставник уделяет внимание и детям. В том числе Руслану Сираеву. Мальчик однофамилец Рамиля Рабисовича, но при этом такой же трудолюбивый и целеустремленный.

Надо работать с детьми, чтобы со взрослыми легче работалось. Сегодня ты вытираешь сопли, завтра он будет мужчиной. Рамиль Сираев, главный тренер сборной Башкортостана по греко-римской борьбе

И такой мужчина может найти себе место в составе сборной Башкортостана и России. Например, как победители прошедшего в Уфе первенства мира Саид-Хусейн Бакаев и Адлан Амриев. Молодежные соревнования планетарного уровня прошли в России впервые. Это было серьезное испытание для федерации спортивной борьбы республики.

За два с половиной года собралась очень хорошая команда. Мы знаем, то что хочет, кто что может и кто к чему стремится. Светлана Донцова, исполнительный директор Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан

И не только в греко-римской борьбе. Федерация объединяет четыре вида. В этом году удалось возродить после 10-летнеого перерыва турнир по вольной борьбе памяти национального героя Салавата Юлаева. Успехи ребят из грэпплинга тоже всегда на слуху. Совсем недавно представители панкратиона выиграли серебро и бронзу на мировых соревнованиях в Харькове, а этот турнир едва не сорвался из-за организационных проволочек, но в Федерации борьбы быстро сориентировались и отправили спортсменов.

У нас очень поддерживают спортивную борьбу, спасибо им. Радмир Хайруллин, бронзовый призер чемпионата мира по панкратиону