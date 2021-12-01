Башкирские борцы отправятся на учебно-тренировочные сборы в Кабардино-Балкарию

Трое в составе национальной команды в греко-римском стиле Нохчо Лабазанов, Саид-Хусейн Бакаев и Адлан Амриев. Еще троих делегируют за счет республики. Это братья Валитовы и Ислам Опиев. С ребятами поедет и главный тренер сборной Башкортостана Рамиль Сираев. Но наставник занимается не только со взрослыми борцами. Тренирует и детей.
Рамиль Сираев приходит в спортшколу с утра и уходит поздним вечером. Под его руководством тренируются не только сборники. Наставник уделяет внимание и детям. В том числе Руслану Сираеву. Мальчик однофамилец Рамиля Рабисовича, но при этом такой же трудолюбивый и целеустремленный.
И такой мужчина может найти себе место в составе сборной Башкортостана и России. Например, как победители прошедшего в Уфе первенства мира Саид-Хусейн Бакаев и Адлан Амриев. Молодежные соревнования планетарного уровня прошли в России впервые. Это было серьезное испытание для федерации спортивной борьбы республики.
И не только в греко-римской борьбе. Федерация объединяет четыре вида. В этом году удалось возродить после 10-летнеого перерыва турнир по вольной борьбе памяти национального героя Салавата Юлаева. Успехи ребят из грэпплинга тоже всегда на слуху. Совсем недавно представители панкратиона выиграли серебро и бронзу на мировых соревнованиях в Харькове, а этот турнир едва не сорвался из-за организационных проволочек, но в Федерации борьбы быстро сориентировались и отправили спортсменов.
Впереди еще насыщенные соревнования. В следующем году в Октябрьском и в Уфе пройдет российские соревнования среди ребят до 16 и 18 лет. А ближайший турнир – Кубок Главы Башкортостана по греко-римской борьбе – запланирован на конец декабря. В этом турнире после травмы на ковер должен вернуться победитель мирового и европейского первенства Ислам Опиев. Это главная интрига предстоящего форума.