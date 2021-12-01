В Башкирии осудят женщину, которая убила поленом мужа

В Башкирии перед судом предстанет 60-летняя местная жительница. Женщину обвинили в убийстве своего мужа. Преступление было совершено ещё 9 лет назад.

По версии следствия, 16 апреля 2012 года в бане в селе Исянгулово было найдено тело 52-летнего мужчины. Его нашла дочка. У погибшего выявили черепно-мозговую травму. Супруга мужчины и его дочь в эту ночь спали и якобы ничего не слышали. В тот год подозреваемого в преступлении не нашли.

Однако в 2021 году сотрудники правоохранительных органов вновь проанализировали материалы уголовного дела. Нашли свидетели, благодаря которым стало известно, что между супругами в роковую ночь произошла ссора, во время которой женщина ударила мужа поленом по голове. От удара сельчанин скончался. Женщина в содеянном призналась. Уголовное дело направлено в суд.