Что делать, если украли кредитную карту?!

Все больше людей во всем мире отдают предпочтение использованию банковских кредитных карт. Они избавляют нас от постоянного ношения в кармане огромных пачек наличных, они компактны и удобны, и даже оформить их можно как дополнительную услугу, например, если вы хотите взять оформить кредит наличными онлайн. Но ее компактность несет в себе дополнительную угрозу потери или кражи. Итак, что же делать, в случае кражи/утери кредитной карты?

Восстановление кредитной карты – процесс не очень сложный и не очень длительный, но скорость реагирования – ваше основное оружие.

Итак, первым вашим действием после обнаружения пропажи банковской карты, должен стать звонок в банк для ее блокирования. В этом вам поможет телефон горячей линии банка, который является бесплатным для всех входящих звонков на территории России. Узнать этот номер телефона вы сможете на официальном сайте банка, в его рекламных буклетах или же непосредственно в меню банкомата.

Блокирование кредитной карты позволит вам обезопасить свой счет и свои накопления от использования посторонними людьми, которые получив в руки вашу банковскую карту, имеют шанс с вашей помощью получить своеобразный «кредит наличными в день обращения».

Клиенты некоторых банков имеют альтернативную возможность блокирования кредитной карты – через интернет-портал. Отпадает необходимость звонка, но вам все равно придется ввести дополнительную идентификационную информацию. Как и в случае блокировки по телефону, вас попросят озвучить следующую информацию: ФИО, дату рождения, номер карты, кодовое слово. Кодовое слово было указано вами при заполнении анкеты на выпуск кредитной карты. Помимо блокировки карты, на сайте банка, возможно, заказать дополнительные услуги, в частности, оформить кредитную карту онлайн.

Но вернемся к теме блокировки и восстановления банковской карты. В случае кражи злоумышленнику будут известны только 2 параметра – это ваши Фамилия и Имя. Но этого недостаточно, ни для использования, ни для блокировки карты. Поэтому не храните пин-код карты вместе с картой или документами.

После того, как банковская карта была заблокирована после утери либо хищения, вы не сможете воспользоваться хранящейся на ней суммой.

Исключение - операции досрочных взносов, но комиссия за перевод денег достаточно высока. Эта операция может оказаться актуальной для лиц, находящихся за границей, например, чтобы погасить кредит в банке в залог квартиры.