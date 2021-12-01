Появилась информация о выходе спин-оффа «Бумажного дома»

Популярный стриминг-сервис фильмов Netflix опубликовал информацию о выходе спин-оффа испанского сериала «Бумажный дом». Центральным персонажем в новой части станет Андрес де Фонойос, более известный как «Берлин».
Спин-оффу дали название «Берлин» из-за главного персонажа. Премьера серий назначена на 2023 год. Кастинги и съемки планируют на начало 2022 года.
Оригинальный сериал транслируется на экранах с 2017 года. Финальный сезон выйдет на Netflix3 декабря, поэтому продюсеры приняли решение расширить франшизу.