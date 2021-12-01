Башкирские скалолазы готовятся к юношеским соревнованиям

Им всегда легко покоряются все возможные вершины. Речь о башкирских скалолазах. Для них 2021 год получился довольно успешным. Немалый вклад в общий успех внесли воспитанники Руслана Галикеева. Воспитанница тренера спортивной школы «Спартак» завоевала медаль на первенстве Европы.

Руслан Галикеев готовит скалолазов уже 13 лет. Свою тренерскую карьеру начинал в спортивной школе №11. Воспитанники Руслана занимали призовые места на всероссийских соревнованиях. В этом году ученица Галикеева Полина Федорова попала в тройку призеров на первенстве Европы в Перми.

Талантливые дети талантливы во всем. Если у него раскрыты физические качества, он может и в скалолазании легко достичь высот. Занимать призовые места и удачно выступать на соревнованиях. Руслан Галикеев, тренер спортивной школы «Спартак» по скалолазанию

Родители записали Полину Федорову в секцию скалолазания пять лет назад. Соревнования, которые прошли в мае в Перми, стали для спортсменки самыми значимыми в карьере. Этот успех стал результатом совместного труда Полины и ее тренера.

Я с ним занимаюсь с самого начала, многие меняют тренеров. Я ему на самом деле очень благодарна. Нам довольно таки комфортно вместе работать. У нас есть понимание друг друга. Полина Федорова, бронзовый призер первенства Европы по скалолазанию

Скалодром в здании спортивной школы «Спартак» на улице Зорге ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года. Сейчас здесь занимаются ведущие спортсмены республики. Под присмотром опытного наставника и на современном оборудовании новые победы не заставят себя ждать.

Руслан Камилевич очень хороший тренер. Он может всегда поддержать. Весело всегда с ним. Всегда позитивное настроение. Егор Егоров, кандидат в мастера спорта по скалолазанию