Башкирские скалолазы готовятся к юношеским соревнованиям

Им всегда легко покоряются все возможные вершины. Речь о башкирских скалолазах. Для них 2021 год получился довольно успешным. Немалый вклад в общий успех внесли воспитанники Руслана Галикеева. Воспитанница тренера спортивной школы «Спартак» завоевала медаль на первенстве Европы.
Руслан Галикеев готовит скалолазов уже 13 лет. Свою тренерскую карьеру начинал в спортивной школе №11. Воспитанники Руслана занимали призовые места на всероссийских соревнованиях. В этом году ученица Галикеева Полина Федорова попала в тройку призеров на первенстве Европы в Перми.
Родители записали Полину Федорову в секцию скалолазания пять лет назад. Соревнования, которые прошли в мае в Перми, стали для спортсменки самыми значимыми в карьере. Этот успех стал результатом совместного труда Полины и ее тренера.
Скалодром в здании спортивной школы «Спартак» на улице Зорге ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года. Сейчас здесь занимаются ведущие спортсмены республики. Под присмотром опытного наставника и на современном оборудовании новые победы не заставят себя ждать.
Сейчас ребята готовятся к Всероссийским юношеским соревнованиям. Они пройдут в Воронеже.