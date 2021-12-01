В Башкирии осудили мужчину, который зарезал кондуктора

Жителя Башкирии, который убил женщину-кондуктора на остановке, приговорили к тюремному заключению. Инцидент произошёл в Стерлитамаке 22 декабря в 2020 году.

По версии следствия, 23-летний уроженец Ишимбая стоял на остановке общественного транспорта на улице Артёма. Парень был в состоянии алкогольного опьянения. Рядом стояла 59-летняя женщина, которая ждала нужный автобус – она работала на рейсе кондуктором. Молодой человек с целью разбоя напал на несчастную и несколько раз ударил ножом.

После совершенного преступления он вернулся домой и рассказал о случившемся сестре. Парню удалось украсть сумку кондуктора, в которой были лишь личные вещи погибшей. Сестра обвиняемого обратилась в полицию.