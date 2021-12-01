Элджей получает гражданство Кипра

Совсем недавно репер Элджей покинул Россию. Недавно его заметили в миграционном центре на Кипре, видео разлетелось по Telegram-каналам. Проверенные источники сообщают, что репер получает паспорт другого государства.
В конце октября суд рассмотрит дело о пропаганде наркотиков в треках Элджея. Песни уже проверили правоохранительные органы, теперь дело направили в суд.
Напомним, что недавно Элджей выпустил песню, посвященную бывшей жене Насте Ивлеевой. Фанаты заметили оскорбительные строчки в адрес девушки.