В Уфе пьяный водитель получил 5,5 лет колонии за смертельное ДТП

В Башкортостане пьяные водители за неполный год погубили 61 человека. Различные травмы получили почти 400 участников дорожного движения. Без преувеличения, нетрезвый человек за рулём – потенциальный убийца.

Смерть одной из участниц ДТП констатировали на месте – в машине скорой помощи. Виновнику тоже понадобились услуги медиков, в том числе для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. За рулём легковушки, которая врезалась в попутный минивен с пассажирами, был 26-летний водитель в нетрезвом состоянии. Он пошёл на обгон, но при перестроении задел другой автомобиль.

– Сколько выпили? – Там немного было. – А что пили? – Пиво. Халил Зулкарнаев

Вместе с виновником аварии в машине были ещё двое выпивших друзей. Они и попросили съездить в соседнюю деревню. За руль сел именно Халил Зулькарнаев. Может быть, потому что опытный нарушитель. В 2016 году мужчину уже ловили за нетрезвую езду. Тогда обошлось только лишением прав. Но, судя по всему, оно ничему не научило.

Уже ловили нетрезвым за рулём в 2016. – Какие выводы сделали? – Не пить за рулём. Да и вообще. Халил Зулкарнаев

В колонию мужчина попал почти месяц назад. До этого СИЗО и попытки через суд выйти на свободу. Не вышло. Пьяному водителю назначили 5 с половиной лет. К тому же он должен выплатить 600 тысяч рублей родственникам погибшей женщины. До трагедии Халил Зулкарнаев был вахтовиком. Сейчас он повар на кухне. Заключённые работают, в том числе чтобы гасить иски.

У нас сейчас 160 человек в учреждении, из них 61 попал за преступления, связанные с происшествиями на дорогах. То есть это люди, не связанные с криминалом, вели успешную жизнь. Антон Овчинников, начальник колонии-поселения №5 УФСИН России по Республике Башкортостан, полковник внутренней службы

За 10 месяцев текущего года в республике с участием нетрезвых водителей совершено 291 ДТП. 61 человек погиб и 384 травмированы. За тот же период сотрудниками ГИБДД задержано 13 тысяч нетрезвых водителей. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан