В Уфе пьяный водитель получил 5,5 лет колонии за смертельное ДТП

В Башкортостане пьяные водители за неполный год погубили 61 человека. Различные травмы получили почти 400 участников дорожного движения. Без преувеличения, нетрезвый человек за рулём – потенциальный убийца.
Смерть одной из участниц ДТП констатировали на месте – в машине скорой помощи. Виновнику тоже понадобились услуги медиков, в том числе для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. За рулём легковушки, которая врезалась в попутный минивен с пассажирами, был 26-летний водитель в нетрезвом состоянии. Он пошёл на обгон, но при перестроении задел другой автомобиль.
Вместе с виновником аварии в машине были ещё двое выпивших друзей. Они и попросили съездить в соседнюю деревню. За руль сел именно Халил Зулькарнаев. Может быть, потому что опытный нарушитель. В 2016 году мужчину уже ловили за нетрезвую езду. Тогда обошлось только лишением прав. Но, судя по всему, оно ничему не научило.
В колонию мужчина попал почти месяц назад. До этого СИЗО и попытки через суд выйти на свободу. Не вышло. Пьяному водителю назначили 5 с половиной лет. К тому же он должен выплатить 600 тысяч рублей родственникам погибшей женщины. До трагедии Халил Зулкарнаев был вахтовиком. Сейчас он повар на кухне. Заключённые работают, в том числе чтобы гасить иски.
Примерно половина заключённых за смертельные аварии – это пьяные водители. Те, кто думали, мол, пронесёт. Вероятно, не боясь даже штрафа или лишения прав – не думали, что плата может быть гораздо больше. Но из потенциальных убийц эти люди стали реальными.